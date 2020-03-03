В США сравнили непризнание Крыма и стран Прибалтики

По его словам, американская сторона считает и будет придерживаться позиции, что прибалтийские государства были завоеваны. Говоря же о Крыме, Гилмор подчеркнул, что России следует изменить подход к внешней политики. Пока же США остаются на своей позиции по этому вопросу.

При этом, Гилмор уточнил, что сегодня Россия никаким образом не угрожает странам Прибалтики, которые являются частью так называемого Западного мира.

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, в ходе которого более 90% жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Ранее в эфире НСН член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что добровольное вхождение Украины в состав России – единственный для Киева способ вернуть Крым.

«Никогда Крым в состав Украины не вернется. Только при одном условии: если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого», - сказал он.

