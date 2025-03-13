По его словам, рестрикции, введённые экс-президентом США Джо Байденом, по шкале от одного до десяти можно оценить на «тройку».

«Перед приходом Трампа они ужесточили санкции до «шестерки». Мы же без колебаний ужесточим их до «десяти», - указал Бессент, добавив, что подобные решения входят в плана Трампа, который намерен оказать максимальное давление «на обе стороны конфликта».

Ранее доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов заявил, что для Трампа введение санкций является ключевым инструментом регулирования двусторонних отношений, сообщает «Свободная пресса».