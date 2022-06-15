В США посоветовали Киеву пойти на уступки Москве

Журналист отмечает, что Киеву необходимо возобновить переговорный процесс с Москвой, пишет РИА ФАН.

«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — указал Тупчинеджад.

Обозреватель допустил, что при продолжении боевых действий на Украине может обостриться экономический кризис, отмечает RT.

