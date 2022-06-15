В США посоветовали Киеву пойти на уступки Москве
Украине следует пойти на уступки России, так как затяжной конфликт угрожает выживанию страны. Об этом пишет обозреватель Араш Тупчинеджад в своей статье для National Interest.
Журналист отмечает, что Киеву необходимо возобновить переговорный процесс с Москвой, пишет РИА ФАН.
«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — указал Тупчинеджад.
Обозреватель допустил, что при продолжении боевых действий на Украине может обостриться экономический кризис, отмечает RT.
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