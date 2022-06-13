Столтенберг: Не исключено, что Киеву придется пойти на территориальные уступки
Киеву возможно придется уступить часть территорий ради установления мира, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, мир на Украине возможен, однако вопрос в том, какую цену Киев готов заплатить за него. «Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией», — сообщил глава НАТО. Он назвал это «очень сложной моральной делаемой».
Столтенберг отметил, что альянс продолжит поддерживать украинские власти, но при этом будет стараться всеми силами избежать эскалации с Россией.
Как сообщалось ранее, президент Джо Байден в своей статье в The New York Times не намекал на то, что Украине придется уступить часть территорий России. Об этом заявили в Белом доме.
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