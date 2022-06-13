Столтенберг: Не исключено, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Киеву возможно придется уступить часть территорий ради установления мира, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что НАТО намерена избегать войны с Россией

По его словам, мир на Украине возможен, однако вопрос в том, какую цену Киев готов заплатить за него. «Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией», — сообщил глава НАТО. Он назвал это «очень сложной моральной делаемой».

Столтенберг отметил, что альянс продолжит поддерживать украинские власти, но при этом будет стараться всеми силами избежать эскалации с Россией.

Как сообщалось ранее, президент Джо Байден в своей статье в The New York Times не намекал на то, что Украине придется уступить часть территорий России. Об этом заявили в Белом доме.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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