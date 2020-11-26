«Помочь Путину». Миронов о выдвижениях в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что участвовал в президентских выборах в 2004 году, чтобы помочь главе государства Владимиру Путину.

Он отметил, что будучи спикером Совфеда решил принять участие в выборах, так как получил информацию, что снимутся все кандидаты и выборы отменят. По его словам, тако сценарий задумали олигархи.

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«Я тогда пришёл к Владимиру Владимировичу и сказал об этом. Он не поверил в такой сценарий. Я сказал: «Знаете, бережёного бог бережёт, давайте я это сделаю», – рассказал парламентарий в эфире «Радио 1».

В 2012 году Миронов решил вновь выдвинуть свою кандидатуру исходя из того, что член партии должен участвовать в президентской гонке.

«Мы проводили компанию, как могли, догадываясь, какой будет результат. Мы знали, что люди поддержат Путина», - отметил депутат.

Ранее Миронов в эфире «Радио 1» назвал оптимальный размер пенсии для россиянина.

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ФОТО: Сергей Миронов // НСН
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииСергей Миронов
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