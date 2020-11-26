«Помочь Путину». Миронов о выдвижениях в президенты

«Я тогда пришёл к Владимиру Владимировичу и сказал об этом. Он не поверил в такой сценарий. Я сказал: «Знаете, бережёного бог бережёт, давайте я это сделаю», – рассказал парламентарий в эфире «Радио 1».



В 2012 году Миронов решил вновь выдвинуть свою кандидатуру исходя из того, что член партии должен участвовать в президентской гонке.



«Мы проводили компанию, как могли, догадываясь, какой будет результат. Мы знали, что люди поддержат Путина», - отметил депутат.



Ранее Миронов в эфире «Радио 1» назвал оптимальный размер пенсии для россиянина.

