«Помочь Путину». Миронов о выдвижениях в президенты
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что участвовал в президентских выборах в 2004 году, чтобы помочь главе государства Владимиру Путину.
Он отметил, что будучи спикером Совфеда решил принять участие в выборах, так как получил информацию, что снимутся все кандидаты и выборы отменят. По его словам, тако сценарий задумали олигархи.
«Я тогда пришёл к Владимиру Владимировичу и сказал об этом. Он не поверил в такой сценарий. Я сказал: «Знаете, бережёного бог бережёт, давайте я это сделаю», – рассказал парламентарий в эфире «Радио 1».
В 2012 году Миронов решил вновь выдвинуть свою кандидатуру исходя из того, что член партии должен участвовать в президентской гонке.
«Мы проводили компанию, как могли, догадываясь, какой будет результат. Мы знали, что люди поддержат Путина», - отметил депутат.
Ранее Миронов в эфире «Радио 1» назвал оптимальный размер пенсии для россиянина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- В сети появилось фото работника похоронного бюро с телом Марадоны
- Психолог рассказала, как подобрать заставку на смартфон
- Стали известны побочные эффекты американских вакцин от COVID-19
- Во Владивостоке восстановили теплоснабжение
- Более чем в 70% городов России жилье не строят
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru