В Совфеде заявили, что Запад готовил Украину к провокации против России
Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
По его словам, прямая угроза безопасности России вышла на новый уровень.
«Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму», - приводит РИА Новости слова Долгова.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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