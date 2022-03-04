В Совфеде заявили, что Запад готовил Украину к провокации против России

По его словам, прямая угроза безопасности России вышла на новый уровень.

«Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму», - приводит РИА Новости слова Долгова.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

