В Совфеде заявили, что Украина «воюет за независимость США»
Украина сражается за независимость США, стремящихся ослабить Россию и удержаться на позициях мирового лидера. Об этом заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков.
«Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире», — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.
По мнению Цекова, Киев толкает украинцев на гибель ради геополитических интересов Соединенных Штатов. Как отметил сенатор, Украина «превратилась в американскую колонию», пишет RT. Если украинское государство продолжит такой путь, оно «может прекратить существование».
«По-настоящему независимой и великой Украина была бы, если бы дружила с Россией», — указал Цеков.
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