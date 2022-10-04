В Совфеде заявили, что Украина «воюет за независимость США»

«Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире», — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

По мнению Цекова, Киев толкает украинцев на гибель ради геополитических интересов Соединенных Штатов. Как отметил сенатор, Украина «превратилась в американскую колонию», пишет RT. Если украинское государство продолжит такой путь, оно «может прекратить существование».

«По-настоящему независимой и великой Украина была бы, если бы дружила с Россией», — указал Цеков.

