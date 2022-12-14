В Совфеде заявили, что США провоцируют Россию на конфликт с НАТО

Поставки вооружения из США на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом сенатор заявил в беседе с РИА Новости.

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«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot», — отметил Джабаров.

Сенатор отметил, что Вашингтон «ставит мир на грань третьей мировой войны».

«Если они думают, что они нас этим испугали – напрасно», — заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что уже на этой неделе США могут заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ноябре предупреждал, что в случае передачи Киеву комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом» станут законной целью для российской армии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СШАНАТОВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
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