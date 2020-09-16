В Совфеде указали Киеву на недопустимость спекулирования на тему «нормандского формата»

Украинское министерство иностранных дел призвало Россию подтвердить готовность участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе в «нормандском формате». Так дипломаты отреагировали на заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко, который опроверг подготовку к встрече, анонсированную Владимиром Зеленским. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак также заявил, что оснований для проведения нового саммита нет. Позиция России неизменна: урегулировать конфликт на юго-востоке Украины можно только тогда, когда Киев начнет выполнять все взятые на себя обязательства. Иного пути для разрешения ситуации нет.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН заявил, что новой встречи на уровне глав государств не готовится.

«Наш МИД говорит, что встреча не готовится, а тема на Украине звучит, потому что там нужно сделать вид, будто что-то происходит. Там будут долго говорить о предварительных договоренностях или об их отсутствии… Киев просто устраивает шум на эту тему. Тема нормандского формата постоянно звучит, это обычная тема для обсуждения, но встречи на уровне президентов пока не обсуждается», - прояснил ситуацию парламентарий.