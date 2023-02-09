В Совфеде призвали проводить собственное расследование диверсий на «Северных потоках»

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство было активировано при помощи норвежского гидроакустического буя. Климов заявил, что Россия имеет право провести собственное расследование теракта.

«У нас есть суверенное законодательство, которое, в частности, позволяет расследовать события, произошедшие вне государственной границы России с участием граждан или подданных иностранных государств. Это предусмотрено статьей 12 УК РФ. Налицо все признаки теракта, диверсии и много чего еще, России причинен моральный и материальный ущерб. Диверсия произошла в международных водах, я не вижу причин не вести уголовное расследование. Другое дело, что нам мешают это делать соучастники преступления и заставляют вставлять палки в колеса России своих подельников», — сказал Климов.

Собеседник НСН добавил, что проведению расследования не должна мешать невозможность задержать подозреваемых.

«Позиция нормального человека, гражданина России должна быть такой: есть преступление — должны быть найдены и наказаны виновные, для этого нужно применить всю мощь государства. В Уголовном кодексе не прописано, кого и как ловить. Проводят же расследования, судебные процессы в отсутствие свидетелей, участников, соучастников. Есть понятие “заочно осужденный”. Никто не мешает обвиняемым выступить в суде, нанять адвокатов. А после этого появляется решение суда, которое нужно исполнить, пусть сами осужденные потом думают, где и как их поймают. Нужно действовать, невзирая на должности и регалии. Надо называть вещи своими именами, блок НАТО — это организованное преступное сообщество, искажающее понятия “ слова человека” и “демократия”», — добавил сенатор.

Ранее полковник КГБ в отставке Игорь Прелин заявил, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН. Об этом сообщило агентство НСН.

