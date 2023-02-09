В Совфеде призвали проводить собственное расследование диверсий на «Северных потоках»

Россия законодательство позволяет проводить расследование, не имея возможности задержать виновных, сказал НСН Андрей Климов.

Россия должна проводить уголовное расследование терактов на «Северных потоках», виновные должны быть найдены и наказаны. Об этом НСН заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство было активировано при помощи норвежского гидроакустического буя. Климов заявил, что Россия имеет право провести собственное расследование теракта.

«У нас есть суверенное законодательство, которое, в частности, позволяет расследовать события, произошедшие вне государственной границы России с участием граждан или подданных иностранных государств. Это предусмотрено статьей 12 УК РФ. Налицо все признаки теракта, диверсии и много чего еще, России причинен моральный и материальный ущерб. Диверсия произошла в международных водах, я не вижу причин не вести уголовное расследование. Другое дело, что нам мешают это делать соучастники преступления и заставляют вставлять палки в колеса России своих подельников», — сказал Климов.

Собеседник НСН добавил, что проведению расследования не должна мешать невозможность задержать подозреваемых.

«Позиция нормального человека, гражданина России должна быть такой: есть преступление — должны быть найдены и наказаны виновные, для этого нужно применить всю мощь государства. В Уголовном кодексе не прописано, кого и как ловить. Проводят же расследования, судебные процессы в отсутствие свидетелей, участников, соучастников. Есть понятие “заочно осужденный”. Никто не мешает обвиняемым выступить в суде, нанять адвокатов. А после этого появляется решение суда, которое нужно исполнить, пусть сами осужденные потом думают, где и как их поймают. Нужно действовать, невзирая на должности и регалии. Надо называть вещи своими именами, блок НАТО — это организованное преступное сообщество, искажающее понятия “ слова человека” и “демократия”», — добавил сенатор.

Ранее полковник КГБ в отставке Игорь Прелин заявил, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеТерактСеверный Поток-2Северный ПотокАндрей Климов
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