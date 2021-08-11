В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов

После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные акции протеста. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции.

По его словам, отказ ОБСЕ от наблюдательной миссии был спланирован и нужен Западу, чтобы по итогу не признать итоги голосования, что, в свою очередь, может стать поводом для непризнания выборов.

МИД России сожалеет из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы депутатов Госдумы не помешает провести голосование спокойно и беспристрастно, заявил ранее в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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