В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов
После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные акции протеста. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции.
По его словам, отказ ОБСЕ от наблюдательной миссии был спланирован и нужен Западу, чтобы по итогу не признать итоги голосования, что, в свою очередь, может стать поводом для непризнания выборов.
Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы депутатов Госдумы не помешает провести голосование спокойно и беспристрастно, заявил ранее в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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