МИД России сожалеет из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму

«Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — сказал он. Бикантов отметил, что приглашения Москвой в адрес иностранных партнеров принять участие в наблюдении были переданы заблаговременно.

Тем временем, ЦИК России надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пересмотрит свое решение не направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу.

