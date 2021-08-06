МИД России сожалеет из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму
Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы депутатов Госдумы вызывает сожаление, сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.
«Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — сказал он. Бикантов отметил, что приглашения Москвой в адрес иностранных партнеров принять участие в наблюдении были переданы заблаговременно.
Тем временем, ЦИК России надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пересмотрит свое решение не направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу.
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