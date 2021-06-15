Ушаков: Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию

Президент Америки Джо Байден на саммите в Женеве, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, есть основания полагать, что эта тема будет затронута. Президент России Владимир Путин в последнее время также несколько раз поднимал этот вопрос, в том числе в интервью американской телекомпании NBC.