Ушаков: Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
Президент Америки Джо Байден на саммите в Женеве, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, есть основания полагать, что эта тема будет затронута. Президент России Владимир Путин в последнее время также несколько раз поднимал этот вопрос, в том числе в интервью американской телекомпании NBC.
Ушаков отметил, что также не исключено обсуждение Белоруссии на предстоящем саммите.
Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Смерть оппозиционера Алексея Навального в тюрьме ухудшит отношения РФ и остального мира. По словам американского президента, гибель Навального докажет, что руководство России отказывается соблюдать права человека. Байден отметил, что смерть Навального могла бы стать еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать «фундаментальные права человека».
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