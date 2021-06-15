Байден предположил последствия смерти Навального для России
Смерть оппозиционера Алексея Навального в тюрьме ухудшит отношения РФ и остального мира, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщает РБК.
По словам американского президента, гибель Навального докажет, что руководство России отказывается соблюдать права человека. Байден отметил, что смерть Навального могла бы стать еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать "фундаментальные права человека".
По мнению Байдена, смерть Навального "была бы трагедией". Ранее в понедельник глава РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC опроверг версию об организации покушения на оппозиционера Алексея Навального по личному приказу президента.
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