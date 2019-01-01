В Совфеде рассказали, как Украина обманывала Россию
Первый зампред комитета СФ по международным делам рассказал НСН об истоках ухудшения отношений между Россией и Украиной.
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что российско-украинские отношения ухудшились из-за того, что Киев нарушал двусторонние договоренности и обманывал Москву.
«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», —сказал он в эфире телеканала NewsOne.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров поприветствовал то, что ушедшие из украинской власти люди начали говорить об обманах, которые случались, по его словам, на каждом шагу.
«Я думаю, что по мере того как эти люди будут уходить из власти, а это неизбежно, мы узнаем еще много интересного. И с эпохи Ющенко, и с эпохи Януковича, и с эпохи Порошенко. Все бывшие рано или поздно начнут развязывать свои языки и будут говорить откровенно, как они, грубо говоря, обманывали свой братский народ Россию. Хорошо хотя бы то, что они сами об этом стали говорить. Я думаю, что рано или поздно будут сделаны выводы, можно ли с ними вообще о чем-то договариваться», — отметил сенатор.
По его словам, постоянные обманы и нарушения договоренностей однозначно повлияли на ухудшение отношений двух стран, но это не было единственным фактором.
«Все повлияло на ухудшение отношений. Начиная с того момента когда после распада Советского Союза Украина стала учить своих детей по учебникам истории, в которых искажалась наша совместная с Украиной история в Советском Союзе, искажались исторические факты. Воспитали целое поколение людей, которые считали Россию уже априори своим врагом. Конечно, это все мешало. Я думаю, что главная цель была у наших западных партнеров вбить клин в отношения между Украиной и Россией. Они рассчитывали, что Россия без Украины никогда не станет сверхдержавой. Да станет она сверхдержавой, и будет! Несмотря на все заверения. Просто Украина при этом никем не станет. Будет поставщиком дешевой рабочей силы, украинские ребята будут работать на хозяев в Западной Европе и кормить свои семьи, которые останутся на Украине. Вот и все, что произойдет», — заверил НСН Владимир Джабаров.
При этом парламентарий отметил, что российская сторона всегда честно выполняла свои обязательства, взамен получая только заверения, а иногда и прямое противодействие.
Ранее бывший президент Укрaины Леонид Кучмa заявил, что проблемы его стрaны связaны с тем, что укрaинские герои «были нaрисовaны в Москве». В интервью НСН доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков опроверг заключения бывшего украинского лидера.
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