В Совфеде рассказали, как Украина обманывала Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что российско-украинские отношения ухудшились из-за того, что Киев нарушал двусторонние договоренности и обманывал Москву.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», —сказал он в эфире телеканала NewsOne.

В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров поприветствовал то, что ушедшие из украинской власти люди начали говорить об обманах, которые случались, по его словам, на каждом шагу.

«Я думаю, что по мере того как эти люди будут уходить из власти, а это неизбежно, мы узнаем еще много интересного. И с эпохи Ющенко, и с эпохи Януковича, и с эпохи Порошенко. Все бывшие рано или поздно начнут развязывать свои языки и будут говорить откровенно, как они, грубо говоря, обманывали свой братский народ Россию. Хорошо хотя бы то, что они сами об этом стали говорить. Я думаю, что рано или поздно будут сделаны выводы, можно ли с ними вообще о чем-то договариваться», — отметил сенатор.