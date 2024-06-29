Румыния не допустила парламентариев Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Румыния не допустила парламентариев из Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. Об этом говорится в заявлении делегации Национального собрания Белоруссии в ПА ОБСЕ.

Отмечается, что белорусских парламентариев возмутило то, что власти Румынии отказались пускать делегацию на территорию страны, в результате чего она не смогла принять участие в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам представителей делегации Белоруссии, такое решение было принято румынской стороной вопреки всем базовым обязательствам и принципам международной организации.

«Подходы, которые лишают полноправных членов возможности представлять свою национальную позицию, подрывают международный авторитет и основы ОБСЕ», - говорится в обращении.

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В связи с этим белорусские парламентарии заявили, что Минск не признает решения, принятые в ходе сессии в отношении Беларуси. Однако, подчеркнули они, страна и дальше будет поддерживать усилия, которые направлены на сохранение диалога между членами ОБСЕ.

Ранее в Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Савельев
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