Румыния не допустила парламентариев Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте
Румыния не допустила парламентариев из Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. Об этом говорится в заявлении делегации Национального собрания Белоруссии в ПА ОБСЕ.
Отмечается, что белорусских парламентариев возмутило то, что власти Румынии отказались пускать делегацию на территорию страны, в результате чего она не смогла принять участие в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам представителей делегации Белоруссии, такое решение было принято румынской стороной вопреки всем базовым обязательствам и принципам международной организации.
«Подходы, которые лишают полноправных членов возможности представлять свою национальную позицию, подрывают международный авторитет и основы ОБСЕ», - говорится в обращении.
В связи с этим белорусские парламентарии заявили, что Минск не признает решения, принятые в ходе сессии в отношении Беларуси. Однако, подчеркнули они, страна и дальше будет поддерживать усилия, которые направлены на сохранение диалога между членами ОБСЕ.
Ранее в Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
- Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
- Второй тур выборов президента Ирана пройдет 5 июля
- Румыния не допустила парламентариев Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте
- «Турпром»: Из-за высоких цен Турция уступает своих туристов конкурентам
- СМИ: Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности на следующей неделе
- В Турции в ДТП с автобусом АЭС «Аккую» погибла россиянка
- Избирком Ирана: Реформист Пезешкиан лидирует при подсчете голосов на выборах президента
- Число пострадавших после атаки Севастополя в больницах сократилось до 23
- После взрыва в Днепре обрушилась часть многоэтажки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru