Румыния не допустила парламентариев Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Румыния не допустила парламентариев из Белоруссии к сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. Об этом говорится в заявлении делегации Национального собрания Белоруссии в ПА ОБСЕ.

Отмечается, что белорусских парламентариев возмутило то, что власти Румынии отказались пускать делегацию на территорию страны, в результате чего она не смогла принять участие в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам представителей делегации Белоруссии, такое решение было принято румынской стороной вопреки всем базовым обязательствам и принципам международной организации.

«Подходы, которые лишают полноправных членов возможности представлять свою национальную позицию, подрывают международный авторитет и основы ОБСЕ», - говорится в обращении.