Лукашенко отказался отменять парад 9 мая: «Глубоко идеологическая вещь»
Власти Белоруссии не могут отменить проведение парада Победы 9 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, 3 мая. По его словам, это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь».
«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Глава государства отметил, что парад хотят посетить и ветераны Вооружённых сил, однако считает, что в условиях распространения коронавируса на мероприятие «никого тащить не надо».
Как рассказал Лукашенко, парад в Минске желают посетить и отдельные российские депутаты. Минск готов договориться об авиарейсе, сказал президент.
По последним данным, в Белоруссии подтверждены 15,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Лукашенко при этом подчеркивает, что парад не самое опасное с точки зрения эпидемиологов мероприятие, поскольку будет организован «как положено».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru