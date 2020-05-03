Лукашенко отказался отменять парад 9 мая: «Глубоко идеологическая вещь»

«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства отметил, что парад хотят посетить и ветераны Вооружённых сил, однако считает, что в условиях распространения коронавируса на мероприятие «никого тащить не надо».

Как рассказал Лукашенко, парад в Минске желают посетить и отдельные российские депутаты. Минск готов договориться об авиарейсе, сказал президент.

По последним данным, в Белоруссии подтверждены 15,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Лукашенко при этом подчеркивает, что парад не самое опасное с точки зрения эпидемиологов мероприятие, поскольку будет организован «как положено».

