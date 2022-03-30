В СНГ обсудят меры по минимизации влияния санкций
В мае 2022 года главы стран СНГ обсудят совместные меры по минимизации влияния западных санкций на экономику государств. Об этом рассказал первый зампредседателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов.
По его словам, необходимо выработать общие подходы для сокращения обрушившегося на Россию и Белоруссию давления со стороны Запада. Анфимов считает, что западные санкции могут повлиять на все страны СНГ.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание аналога ЕСПЧ в странах СНГ займет немало времени и требует несколько условий, но он вряд ли сможет заменить европейский судебный институт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru