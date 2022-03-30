В СНГ обсудят меры по минимизации влияния санкций

В мае 2022 года главы стран СНГ обсудят совместные меры по минимизации влияния западных санкций на экономику государств. Об этом рассказал первый зампредседателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов.

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По его словам, необходимо выработать общие подходы для сокращения обрушившегося на Россию и Белоруссию давления со стороны Запада. Анфимов считает, что западные санкции могут повлиять на все страны СНГ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание аналога ЕСПЧ в странах СНГ займет немало времени и требует несколько условий, но он вряд ли сможет заменить европейский судебный институт.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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