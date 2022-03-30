В СНГ обсудят меры по минимизации влияния санкций

По его словам, необходимо выработать общие подходы для сокращения обрушившегося на Россию и Белоруссию давления со стороны Запада. Анфимов считает, что западные санкции могут повлиять на все страны СНГ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание аналога ЕСПЧ в странах СНГ займет немало времени и требует несколько условий, но он вряд ли сможет заменить европейский судебный институт.