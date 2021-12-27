В Швейцарии заявили о готовности принять саммит Россия-НАТО
Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия-НАТО, который запланирован на 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Швейцария может оказать помощь в организации встреч и конференций. Кливаз также отметил, что по причине конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы от сторон.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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