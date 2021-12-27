На Украине предположили, что НАТО выдвинет требования к России по гарантиям безопасности

НАТО при обсуждении гарантий безопасности следовало бы потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России

Так парламентарий прокомментировал предложенные РФ проекты договора с США и соглашения со странами НАТО, согласно которым стороны должны гарантировать безопасность в Европе, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости, также Североатлантический альянс должен отказаться от расширения на восток, пишет РИА ФАН.

По мнению парламентария, Москва и НАТО планируют разделить сферы влияния.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у [президента РФ Владимира] Путина: по нерасширению блока, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — поделился Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По мнению депутата, Соединенные Штаты пойдут на любую сделку с Россией, чтобы не допустить союза РФ с Китаем.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:БезопасностьНАТОРоссияУкраина
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