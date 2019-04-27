В штабе Зеленского заявили о возможности мира на Донбассе по сценарию России

Он сообщил, что мирную обстановку действительно можно было бы восстановить, согласившись на условия России. В то же время он отметил, что такой вариант является неприемлемым для Украины. По словам Разумкова, решение согласиться на предложение Москвы не устроило бы ни одного патриота страны. Он еще раз напомнил, что мир должен наступить на условиях Украины. Кроме того, спикер штаба Зеленского выразил сожаление, что не существует метода для немедленного прекращения войны.

Ранее актер Камиль Ларин заявил с беседе с НСН, что Украину после избрания Владимира Зеленского президентом ждут большие изменения.

