В РПФИ опровергли данные об отказе Бразилии в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — цитируют представителя РФПИ Сурена Мкртчяна «Известия».

Мкртчян подчеркнул, что запрос дополнительной информации регулятором относится к стандартным процедурам и не подразумевает отказа в регистрации, пишет Газета.ru.

Ранее в воскресенье в СМИ сообщилось, что Бразилия отклонила запрос об экстренном использовании «Спутник V». По данным журналистов, бразильский Национальный регулятор по санитарному надзору якобы вернул запрос компании Uniao Quimica и РФПИ о регистрации препарат, напоминает RT.

Запрос в регулирующий орган Anvisa поступил от бразильской фармакологической компаний Uniao Quimica на экстренное использование российской вакцины 15 января. В конце декабря сообщалось, что Uniao Quimica начнет выпускать в Бразилии «Спутник V» в январе 2021 года.

