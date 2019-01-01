В России не восприняли всерьез резолюцию ПА ОБСЕ против экспортных газопроводов
Эксперты газовой отрасли пояснили НСН, почему политика не влияет на экономику российских газопроводов «Северный поток»-2 и «Турецкий поток».
Комитет Пaрлaментской aссaмблеи ОБСЕ по политическим вопросaм и безопaсности принял резолюцию против «Северного потокa — 2» и «Турецкого потокa».
Резолюция рaссмaтривaет эти проекты кaк потенциaльное средство политического и экономического принуждения зaвисимых от постaвок энергоресурсов госудaрств. Тaкую попрaвку в документ внесли пaрлaментaрии СШA, a aвтором резолюции выступилa пaрлaментaрий из Литвы Рутa Милюте.
Кaк сообщaет РИA Новости, резолюция призывaет учaстников ОБСЕ откaзывaться от использовaния ресурсов в кaчестве инструментa подчинения.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в интервью НСН заявил, что резолюция ОБСЕ против двух российских газопроводов никак не отразится на их строительстве.
«Думаю, действия ОБСЕ никак не отразятся на реальном состоянии дел. Мы уже давно понимаем, что политика и экономика в нашем мире – это разные вещи. С учетом развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) ни о каком экономическом шантаже речи быть не может. А данный политический шаг не влияет на международную экономику. Большинство стран, которые заинтересованы в проектах «Северный поток»-2 и «Турецкий поток», уже подтвердили свою готовность к участию. Они расценивают его реализацию как условие обеспечения энергетической безопасности и понимают, что американскими и прочими компаниями осуществляются поставки иного вида сырья. Принятие резолюции ОБСЕ существенно не замедлит строительство газопроводов», - убежден эксперт.
Эту точку зрения поддерживает и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире НСН он отметил, что подобных резолюций принято множество с целью создания негативного информационного шума в Европе.
«Нет никаких оснований считать, что реализация «Северного потока»-2 приведет к тому, что Россия будет оказывать на европейские страны политическое давление. Во-первых, «Северный поток»- 2 – это не новые объемы поставок газа, а изменение маршрута для уже существующих. Почему вдруг один маршрут – через Украину – не позволял России давить на ЕС, а другой – «Северный поток»-2 – будет позволять?
Во-вторых, Россия, а до этого Светский Союз, более 50 лет поставляет газ в Европу, и ни разу Россия не увязывала вопросы газоснабжения в увязке с политикой: ни в «холодную войну», ни сейчас, в период санкций. А вот американцы открыто говорят, если вы в НАТО – вы обязаны закупать наш газ! Что это как ни политическое давление?» - отметил Игорь Юшков.
Напомним, «Северный поток - 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Пропускная способность двух ниток — 55 млрд м³ газа в год.
«Турецкий поток» — еще один экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, протяженность которого превышает 930 км. Одна нитка газопровода предназначена для поставок газа в Турцию, другая обеспечит газом потребителей стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода - 15,75 млрд м³ газа в год.
Оба проекта планируется завершить к концу 2019 года.
Ранее политолог Иван Мезюхо в эфире НСН рассказал, какого врага себе нажил Зеленский после заявления против строительства «Северного потока»-2.
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