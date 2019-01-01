В России не восприняли всерьез резолюцию ПА ОБСЕ против экспортных газопроводов

Эту точку зрения поддерживает и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире НСН он отметил, что подобных резолюций принято множество с целью создания негативного информационного шума в Европе.

«Нет никаких оснований считать, что реализация «Северного потока»-2 приведет к тому, что Россия будет оказывать на европейские страны политическое давление. Во-первых, «Северный поток»- 2 – это не новые объемы поставок газа, а изменение маршрута для уже существующих. Почему вдруг один маршрут – через Украину – не позволял России давить на ЕС, а другой – «Северный поток»-2 – будет позволять?

Во-вторых, Россия, а до этого Светский Союз, более 50 лет поставляет газ в Европу, и ни разу Россия не увязывала вопросы газоснабжения в увязке с политикой: ни в «холодную войну», ни сейчас, в период санкций. А вот американцы открыто говорят, если вы в НАТО – вы обязаны закупать наш газ! Что это как ни политическое давление?» - отметил Игорь Юшков.

Напомним, «Северный поток - 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Пропускная способность двух ниток — 55 млрд м³ газа в год.

«Турецкий поток» — еще один экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, протяженность которого превышает 930 км. Одна нитка газопровода предназначена для поставок газа в Турцию, другая обеспечит газом потребителей стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода - 15,75 млрд м³ газа в год.

Оба проекта планируется завершить к концу 2019 года.

Ранее политолог Иван Мезюхо в эфире НСН рассказал, какого врага себе нажил Зеленский после заявления против строительства «Северного потока»-2.

