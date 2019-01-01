Строители опасаются сроков запуска «Северного потока-2»

Строительство трубопровода «Северный поток-2» может быть задержано Данией, которая затягивает согласование проекта. Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Руководитель компании считает возможность смещения сроков теоретической, однако он не смог назвать дату, когда Дания предоставит разрешение на строительство. По словам Зеле, чем позднее оно будет выдано, тем реальнее будет задержка по сдаче трубопровода в эксплуатацию.

Ранее НСН сообщала, что властям Дании были представлены три заявки на строительство газопровода. Первая - по основному маршруту, через территориальные воды королевства к югу от острова Борнхольм, вторая - по маршруту к северо-западу от острова. И третий маршрут проходит по континентальному шельфу к юго-востоку от Борнхольма.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в эфире НСН, почему «Газпрому» нужно от датчан более конкретное заявление.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 миллиарда, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.



