В России и Белоруссии проанализировали указ Лукашенко по газу
Российский и белорусский эксперты пояснили НСН, зачем Лукашенко подписал указ о формальном изменении договора с Россией о постaвкaх гaзa.
Белорусский президент Aлексaндр Лукaшенко издaл укaз, который позволит внести изменения в договор с Россией о постaвкaх гaзa, говорится нa сaйте лидерa, пишет Газета.ру.
Политик уполномочил кaбмин провести переговоры с российской стороной. По результaтaм диaлогa прaвительство имеет прaво вносить в соглaшение сторон не принципиaльные изменения. Укaз дaтировaн 23 янвaря 2020 годa, однaко был выложен лишь 25 янвaря, уточняют Известия.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что Минск демонстрирует Москве готовность договориться о цене на газ.
«В какой-то степени, действия Лукашенко – это возврат Минска к реальности. До этого в Белоруссии хотели получить от «Газпрома» цену, как для российских потребителей – около 70 долларов за 1000 кубометров газа. Теперь в Минске понимают, что надо сохранить цену, которая есть сейчас - хотя бы на уровне 130 долларов. Иначе будет вообще – 150 долларов за 1000 кубов», - пояснил Игорь Юшков.
По мнению политолога и эксперта по Белоруссии Александра Зимовского, президент страны своим указом о внесении дополнений в договор на поставки газа из России передает правительству Белоруссии дополнительные полномочия. Об этом эксперт сказал в интервью НСН.
«Позволю себе предположить, что президент допустил правительство Белоруссии к переговорному столу, члены правительства получили право вести дальнейшие переговоры по газу с Россией, с «Газпромом». Тем более, Лукашенко сам не участвует в переговорах. Он приглашает чиновника, обозначает ему условия: цена - не дороже такого-то уровня. И тот стоит как скала. Умом понимает, что было бы неплохо договориться, но сердцем знает, если он это сделает, его уволят», - сообщил белорусский политолог.
Игорь Юшков также отметил формализм в решении белорусского президента поручить правительству страны подписывать протокол к соглашению Минска и «Газпрома» и вносить в него изменения. Юшков напомнил, что эти полномочия и так являются компетенциями белорусского правительства.
«Не Лукашенко подписывал предыдущий протокол, а представитель правительства Белоруссии. Напомню, контракт между Минском и «Газпромом» подписан до 2021 года. В конце декабря 2019 года к нему был подписан протокол, который позволял сохранить цену газа для Белоруссии на уровне около 130 долларов за 1000 кубов до конца февраля. Без этого протокола будет около 150 долларов. То есть, Лукашенко своим поручением правительству делегирует право вести переговоры с Россией по поводу продления этого протокола. Под незначительными поправками он понимает дату протокола и показывает, что белорусы хотели бы продлить действие подписанного протокола, который позволяет сохранить цену на уровне 130 долларов за 1000 кубов», - заявил собеседник НСН.
Ранее Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти. По его мнению, достичь договоренностей в этот раз не удалось из-за плачевного состояния бюджета Белоруссии на 2020 год, который белорусам надо пополнять «хоть тушкой, хоть чучелом».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене