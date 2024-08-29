В Риме напомнили Киеву о запрете ударов по территории России

По его словам, Рим не менял свою позицию по этому вопросу.

«Мы запрещаем Киеву использовать, получаемое от итальянской стороны, оружие для ударов по российской территории», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также обратил внимание на то, что ни Италия, ни ЕС и на НАТО по-прежнему не воюют с Россией.

Ранее Нидерланды напомнили Киеву свое условие не атаковать гражданские объекты в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

