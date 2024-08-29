В Риме напомнили Киеву о запрете ударов по территории России
В Италии подтвердили, что не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, сообщает Corriere della sera.
По его словам, Рим не менял свою позицию по этому вопросу.
«Мы запрещаем Киеву использовать, получаемое от итальянской стороны, оружие для ударов по российской территории», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Он также обратил внимание на то, что ни Италия, ни ЕС и на НАТО по-прежнему не воюют с Россией.
Ранее Нидерланды напомнили Киеву свое условие не атаковать гражданские объекты в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru