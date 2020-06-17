В резиденции Путина и в Кремле установили дезинфекционные туннели
В Кремле, как и в резиденции главы государства в Ново-Огарёве, тоже установлены дезинфекционные туннели. В Кремле «их даже две штуки», рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, системы были установлены в разгар эпидемии коронавируса, поскольку Владимир Путин, который сейчас работает в основном в резиденции, ездит в Кремль. Когда речь идёт о главе государства, дополнительные меры предосторожности оправданы, приводит RT комментарий Пескова.
Об установке одного специального туннеля в Ново-Огаревё стало известно недавно. Это сооружение производства пензенской компании, проходя через которое, каждый оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», пишут «Известия». Этот туман покрывает одежду дезинфицирующим раствором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru