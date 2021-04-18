В Праге полиция задержала хулиганов, обливших забор посольства России кетчупом
Полиция Праги задержала семь человек, обливших кетчупом забор посольства РФ в Чехии, сообщил представитель полиции Ян Данек в эфире местного ТВ.
«Полиция ночью выезжала на площадь Бориса Немцова у посольства РФ. На месте были задержаны семь человек в связи с подозрением в совершении административного нарушения в отношении имущества. Все они были отвезены в ближайшее отделение», - пояснил Данек.
По мнению издания Forum 24, хулиганы облили забор посольства кетчупом после публикаций о подозрениях Праги в причастности России к взрыву в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин. Тогда погибли два человека. Утверждается, что в этом замешаны «офицеры российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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