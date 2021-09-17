В ООН выразили беспокойство в связи с последними действиями талибов

Последние действия талибов в Афганистане вызывают беспокойство. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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В частности, он отметил ситуацию с правами женщин и создание в стране министерства добродетели и порока. По словам Дюжаррика, ООН находится в контакте с представителями «Талибана» (запрещено в РФ).

Ранее стало известно, что талибы упразднили министерство по делам женщин.

Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили власть в Афганистане после ухода американских солдат в конце августа текущего года.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:АфганистанООН
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