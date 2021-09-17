СМИ: талибы упразднили министерство по делам женщин

Запрещенное в РФ движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане месяц назад, упразднило министерство по делам женщин. Об этом пишет передает агентство Khaama Press.



В сообщении издания отмечается, что на его месте теперь работает министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. По имеющимся данным, боевики уже сменили вывеску на здании ведомства.

Ранее СМИ передавали, что в министерство по делам женщин пустили работать только мужчин. Сотрудницы намеревались протестовать против этого решения.

Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин сообщил НСН, что возобновление полетов в Афганистан несвоевременно. В числе возможных причин Жилин отметил тот факт, что россиянки там будут находиться в опасности.

