В офисе Зеленского заявили, что российско-украинские переговоры будут идти тяжело

Российско-украинские переговоры, несмотря на их сложный характер, будут идти. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что денацификация Украины остается в планах России

Подоляк объяснил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины.

В то же время Подоляк подчеркнул, что «переговоры будут идти тяжело, но будут идти».

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошел вторая встреча делегаций России и Украины. При встрече члены делегаций пожали друг другу руки. По итогам второго раунда переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры