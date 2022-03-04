В офисе Зеленского заявили, что российско-украинские переговоры будут идти тяжело

Подоляк объяснил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины.

В то же время Подоляк подчеркнул, что «переговоры будут идти тяжело, но будут идти».

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошел вторая встреча делегаций России и Украины. При встрече члены делегаций пожали друг другу руки. По итогам второго раунда переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.

