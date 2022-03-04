В офисе Зеленского заявили, что российско-украинские переговоры будут идти тяжело
Российско-украинские переговоры, несмотря на их сложный характер, будут идти. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, об этом сообщает ТАСС.
Подоляк объяснил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины.
В то же время Подоляк подчеркнул, что «переговоры будут идти тяжело, но будут идти».
3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошел вторая встреча делегаций России и Украины. При встрече члены делегаций пожали друг другу руки. По итогам второго раунда переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.
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