В «Нафтогазе» высказались о неготовности соглашения с «Газпромом»

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл подробности подготовки соглашения с российским «Газпромом». Он отметил, что в ходе переговоров в Вене о подписании документов на транзит российского газа по территории Украины тексты соглашений еще не утверждены.

«Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — сообщил Коболев в своём Facebook.

Глава компании также отметил, что команда «Нафтогаза» работала над согласованием последние несколько дней. Об этом сообщает RT.