В «Нафтогазе» высказались о неготовности соглашения с «Газпромом»
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл подробности подготовки соглашения с российским «Газпромом». Он отметил, что в ходе переговоров в Вене о подписании документов на транзит российского газа по территории Украины тексты соглашений еще не утверждены.
«Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — сообщил Коболев в своём Facebook.
Глава компании также отметил, что команда «Нафтогаза» работала над согласованием последние несколько дней. Об этом сообщает RT.
Коболев рассказал, что ведется обсуждение трех документов: межоператорского соглашения между «Оператором газотранспортной системы Украины» и «Газпромом» по определению технических регламентов и правил взаимодействия между операторами, договора по организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также мирового соглашения по урегулированию взаимных претензий российской и украинской сторон по контрактам 2009 года, уточняют Известия.
Напомним, Украина и Россия подписали протокол о транзите газа 20 декабря. Планируется, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год . Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал срок подписания транзитного договора с Украиной
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Москве прощаются Галиной Волчек
- В «Нафтогазе» высказались о неготовности соглашения с «Газпромом»
- В Госдуме рассказали, когда МРОТ вырастет до 31 тысячи рублей
- Путин легализовал закупку незарегистрированных в России лекарств
- Украинский МИД предупредил Германию об опасности «Северного потока – 2»