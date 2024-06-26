«В музыканты не годитесь»: Генерал Бижев описал басней Крылова смену генсека НАТО
НАТО останется агрессивным блоком и при Марке Рютте, и даже в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, сказал в эфире НСН Айтеч Бижев.
Смена генсека НАТО не изменит стратегии Североатлантического альянса в отношении России, заявил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Новым генсеком НАТО 26 июня был утвержден премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Бижев описал перестановки в блоке басней Крылова.
«Как писал великий русский баснописец Крылов, "как ни садитесь, в музыканты не годитесь". Новый генсек НАТО не имеет полномочий менять долгосрочную стратегию Альянса. От этой перемены ничего не изменится, потому что стратегическая политика США от этого не поменяется. НАТО - блок агрессивный, им управляет Вашингтон. Формально у них братство, равенство и дружба, но законодателем мод являются Соединенные Штаты. Ситуация может измениться, если Трамп победит на выборах, но не в отношении России. Он напряжет Европу платить больше денег на оборону и противоракетный зонтик, но агрессивность будет присутствовать. В ближайшие 10-20 лет никаких изменений в политике НАТО не будет», – сказал Бижев.
При этом он отметил, что в советские времена американским разведчикам не позволили бы спокойно летать над Черным морем, как было во время недавней атаки на Севастополь.
«Во времена Советского Союза напряженность была ой-ой-ой, тогда беспилотников не было, а были разведовательные самолеты стран НАТО и над Черным морем, и над Балтийским, и над Баренцевым, и на Тихом океане. Они так и шныряли круглосуточно, в напряге держали нас. Раньше брали в кольцо этот самолет-разведчик, прижимали его к воде, поливали керосином, ныряли под него и создавали для них такую ситуацию, что они боялись к нам соваться. А сейчас: "Ой, в Черном море беспилотник американский", да его бы сбили уже давно», - заключил собеседник НСН.
Назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО стало возможным после того, как отозвал свою кандидатуру другой кандидат, президент Румынии Клаус Йоханнис. Кандидатуру голландца ранее поддержал президент США Джо Байден, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС
- Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей
- Глава Минсельхоза Лут: Страховщики выплатили аграриям более миллиарда рублей
- Российские военнослужащие отработали в ходе учений удар «Ониксами» по кораблям
- Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона
- ЦБ начал работу над проектом страхования денег на электронных кошельках
- Верка Сердючка отменила концерты из-за скандала с русскоязычными песнями
- Компания Bentley представила свой самый мощный дорожный автомобиль
- Ученые в России создали фильтр с золотом и серебром для вентиляции в больницах
- В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru