В Москве Страстной бульвар перекрыли сторонники Навального

Участники незаконной акции перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре Москвы. Из-за этого пришлось менять маршрут движения столичных автобусов. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

«На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Ранее МВД и Генпрокуратура заявили, что акции 23 января будут расценивать как провокации и «немедленно пресекать».

