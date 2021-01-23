В Москве Страстной бульвар перекрыли сторонники Навального

На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и полицией. Завязалась драка.

Есть задержанные, сообщает собкор НСН Святослав Павлов.

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Участники незаконной акции перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре Москвы. Из-за этого пришлось менять маршрут движения столичных автобусов. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

«На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Ранее МВД и Генпрокуратура заявили, что акции 23 января будут расценивать как провокации и «немедленно пресекать».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МоскваАкцияАкция ПротестаАлексей Навальный
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