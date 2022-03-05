В Минске призвали Запад прекратить антигуманную политику в отношении Белоруссии

Белоруссия призывает Запад прекратить антигуманную политику в отношении государства и отказаться от санкционного давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президиума Совета республики Национального собрания Белоруссии.

Лукашенко не исключил возможность встречи Зеленского и Путина

В заявлении также отмечается, что взаимоотношения между странами должны строиться исключительно на основе равноправного диалога и доверия.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у Белоруссии нет шансов отсудить у Литвы ущерб от приостановки транзита калия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗападБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры