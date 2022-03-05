В Минске призвали Запад прекратить антигуманную политику в отношении Белоруссии

В заявлении также отмечается, что взаимоотношения между странами должны строиться исключительно на основе равноправного диалога и доверия.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у Белоруссии нет шансов отсудить у Литвы ущерб от приостановки транзита калия.

