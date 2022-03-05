В Минске призвали Запад прекратить антигуманную политику в отношении Белоруссии
Белоруссия призывает Запад прекратить антигуманную политику в отношении государства и отказаться от санкционного давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президиума Совета республики Национального собрания Белоруссии.
В заявлении также отмечается, что взаимоотношения между странами должны строиться исключительно на основе равноправного диалога и доверия.
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у Белоруссии нет шансов отсудить у Литвы ущерб от приостановки транзита калия.
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