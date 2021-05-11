Администрация США еще не приняла решения о Договоре по открытому небу

По словам Прайса, сейчас Белый дом "активно рассматривает" все вопросы, связанные с дальнейшим участием в договоре. Кроме того, США консультируются со своими союзниками и партнерами насчет участия в ДОН.

Прайс заявил, что в течение времени, которое нужно для рассмотрения вопросов по договору, администрация США призывает Россию вернуться к участию в соглашении. Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник внес в Думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. Он будет рассмотрен в Госдуме 19 мая.

США покинули ДОН в мае прошлого года. Это решение принял экс-президент США Дональд Трамп.

