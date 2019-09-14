В МИД Украины назвали оттепелью российско-украинские отношения
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко определил российско-украинские отношения на данный момент как оттепель. Как сообщает ТАСС, он об этом заявил в эфире украинского телевидения.
"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель», - приводит агентство его цитату.
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле "35 на 35". Пристайко отметил, что в скором времени в планах Украины вернуть всех удерживаемых в РФ граждан страны.
Накануне в Совете Федерации Украине предложили войти в состав России.
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