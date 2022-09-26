В МИД Турции заявили, что не признают референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Турция не признает итоги референдумов о присоединении к России Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — цитирует министра РИА Новости.

Вместе с тем Чавушоглу отметил, что Турция не теряет надежды на дипломатическое урегулирование украинского конфликта и установление «справедливого для Украины» мира.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир не признает итоги референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, напоминает «Свободная пресса».

Референдумы в ДНР, ЛНР и двух регионах юга Украины стартовали 23 сентября, голосование продлится до 27 сентября, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумМИДТурция
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