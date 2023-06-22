«Тревожный шаг»: Рябков оценил учения НАТО Air Defender
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что Россия никогда не будет стороной, обостряющей ситуацию.
Комментируя учения НАТО Air Defender он отметил, что Москва сторона «никоим образом не шокирована и не относится к ним эмоционально», российские военные эксперты делают свою работу.
«Это тревожный шаг... что бы ни произошло, будь это провокационные полёты американской стратегической авиации вблизи Санкт-Петербурга, или учения, мы готовы сделать всё необходимое, чтобы гарантировать нашу безопасность», - подчеркнул Рябков.
Он добавил, что в настоящее время, «наверное, период худшего кризиса в отношениях с так называемым коллективным западом с момента создания НАТО».
Ранее агентство DPA заявило, что в учениях военно-воздушных сил Air Defender примут участие 25 государств НАТО, что сделает их самыми крупными в истории блока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru