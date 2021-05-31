В МИД России ответили на призыв Чехии не считать ее недружественным государством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Чехии не считать ее недружественным государством.

Более 50 российских дипломатов покинули Чехию

Ранее чешское министерство иностранных дел в своем заявлении призвало Россию не применять к республике термин «недружественное государство». По мнению Праги, это поспособствует снижению напряженности в отношениях двух стран.

Как отметила Захарова, по мнению Чехии, создание такого списка противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала дипломат в Facebook.

Чехия в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Правительство РФ в мае утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли Чехия и США. В отношении этих стран, «совершающих недружественные действия» в отношении государства, россиян или российских юрлиц будут применены прописанные в указе президента РФ Владимира Путина ограничения: в частности, для них ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЧехияМИД РФМария Захарова
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