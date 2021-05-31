В МИД России ответили на призыв Чехии не считать ее недружественным государством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Чехии не считать ее недружественным государством.
Ранее чешское министерство иностранных дел в своем заявлении призвало Россию не применять к республике термин «недружественное государство». По мнению Праги, это поспособствует снижению напряженности в отношениях двух стран.
Как отметила Захарова, по мнению Чехии, создание такого списка противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала дипломат в Facebook.
Чехия в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Правительство РФ в мае утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли Чехия и США. В отношении этих стран, «совершающих недружественные действия» в отношении государства, россиян или российских юрлиц будут применены прописанные в указе президента РФ Владимира Путина ограничения: в частности, для них ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий.
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