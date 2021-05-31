Чехия призвала Россию не считать республику недружественным государством
Чехия призывает Россию не применять к ней термин «недружественное государство», что будет способствовать снижению напряженности в отношениях двух стран. Об этом говорится в сообщении чешского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.
«В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры», — заявили в МИД Чехии.
Чехия, а также США вошли в перечень недружественных иностранных государств, утвержденный правительством РФ 14 мая. Для этих стран, «совершающих недружественные действия» в отношении государства, россиян или российских юрлиц будут применены ограничения, прописанные в указе президента РФ Владимира Путина. В частности, для недружественных стран ограничат возможность найма граждан РФ в качестве сотрудников иностранных дипмиссий.
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