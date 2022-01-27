В МИД РФ заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

По его словам, российские власти считают неприемлемым даже думать о войне с Украиной.

«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», - подчеркнул Зайцев.

По его мнению, заокеанские кураторы Киева «искусственно нагнетают ситуацию» и намерены придерживаться «придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину».

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия «не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину».