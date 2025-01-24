В МИД РФ назвали ключевым требованием отказ от вступления Украины в НАТО

Замминистра также назвал «катастрофой» для безопасности Европы решение Бухарестского саммита НАТО о закреплении на высшем уровне намерения принять в свои ряды Украину и Грузию.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Владимиром Путиным при условии, если Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.

