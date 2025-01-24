В МИД РФ назвали ключевым требованием отказ от вступления Украины в НАТО
Москва считает отказ от вступления Украины в НАТО одним из основных условий урегулирования конфликта. Такую позицию заместитель министра иностранных дел Александр Грушко озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
По словам дипломата, российская сторона будет делать всё для того, чтобы это стало политикой самого североатлантического альянса. Как подчеркнул Грушко, потенциальная возможность вступления Киева в НАТО исключает достижение мира на Украине.
Замминистра также назвал «катастрофой» для безопасности Европы решение Бухарестского саммита НАТО о закреплении на высшем уровне намерения принять в свои ряды Украину и Грузию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Владимиром Путиным при условии, если Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru