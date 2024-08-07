В Курской области из-за атак ВСУ пострадали 28 человек
Число пострадавших в результате атак ВСУ в Курской области достигло 28. Об этом заявил журналистам замглавврача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург региона Андрей Локтионов.
«По оперативным данным, к этому часу пострадало порядка 28 человек мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь», — отметил медик.
Локтионов указал, что в числе пострадавших — сотрудники скорой помощи, оказывавшие помощь раненым местным жителям.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на фоне атак противника экстренные службы в регионе перевели на усиленный режим работы, пишет 360.ru. Медицинские учреждения пополняют запасы донорской крови.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru