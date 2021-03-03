В МИД Германии оценили перспективы «Северного потока - 2» после прихода Байдена

Аннен сделал соответствующее заявление в ходе конференции CERAWeek. Он также подчеркнул, что рассчитывает на то, что новая администрация сможет снова оценить проект. По мнению Германии, как отметил Аннен, газопровод не создает зависимость Европы от российского газа, как считают в США.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал европейцев твердо защищать свои интересы перед американцами.









