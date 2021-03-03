В МИД Германии оценили перспективы «Северного потока - 2» после прихода Байдена

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен выразил надежду, что после прихода к власти в США администрации Джо Байдена будут найдены новые партнеры для завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Аннен сделал соответствующее заявление в ходе конференции CERAWeek. Он также подчеркнул, что рассчитывает на то, что новая администрация сможет снова оценить проект. По мнению Германии, как отметил Аннен, газопровод не создает зависимость Европы от российского газа, как считают в США.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал европейцев твердо защищать свои интересы перед американцами.




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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАГерманияСеверный Поток-2
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