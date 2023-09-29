В Лондоне объявили о новых санкциях против России

Британские власти ввели санкции ещё против 10 граждан и одной организации из России, сообщает сайт правительства Соединенного королевства.

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В новом черном списке в основном российские чиновники в том, числе глава МЧС РФ Александр Куренков, члены правительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, депутат Госдумы Александр Сидякин, а также Центризбирком России.

ЦИК попал под ограничения из-за проведения выборов в новых российских регионах.

Ранее Канада ввела санкции против газеты «Комсомольская правда», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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