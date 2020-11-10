В Крыму заявили о прорыве международной блокады

Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства говорит о том, что международная блокада полуострова будет прекращена. С таким заявлением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Во вторник в Симферополе состоится открытие почетного консульства Никарагуа в России. В связи с этим в республику прибыл посол Манагуа Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев.

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По словам Молохова, Россия должна активно работать со странами третьего мира на международных площадках, чтобы развеять мир об «оккупации Крыма», передает РИА Новости. ОН напомнил, что Никарагуа еще в 2014 году признали Крым частью России.

В Киеве уже заявили о намерении ввести санкции в отношении Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму, пишут «Известия».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН ранее рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма. По его мнению, на это уйдет два-три года.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:НикарагуаКрым
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