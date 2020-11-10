В Крыму заявили о прорыве международной блокады

Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства говорит о том, что международная блокада полуострова будет прекращена. С таким заявлением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Во вторник в Симферополе состоится открытие почетного консульства Никарагуа в России. В связи с этим в республику прибыл посол Манагуа Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев.