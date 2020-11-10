В Крыму заявили о прорыве международной блокады
Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства говорит о том, что международная блокада полуострова будет прекращена. С таким заявлением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Во вторник в Симферополе состоится открытие почетного консульства Никарагуа в России. В связи с этим в республику прибыл посол Манагуа Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев.
По словам Молохова, Россия должна активно работать со странами третьего мира на международных площадках, чтобы развеять мир об «оккупации Крыма», передает РИА Новости. ОН напомнил, что Никарагуа еще в 2014 году признали Крым частью России.
В Киеве уже заявили о намерении ввести санкции в отношении Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму, пишут «Известия».
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН ранее рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма. По его мнению, на это уйдет два-три года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Президенту Перу объявили импичмент из-за взяток
- ФСБ раскрыла имена украинцев, работавших на фашистов во время войны
- Путин призвал полицию к максимальной открытости перед обществом
- В Крыму заявили о прорыве международной блокады
- СК установил причину убийства преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru