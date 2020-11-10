Украина решила наказать Никарагуа за открытие консульства в Крыму
Правительство Украины обратилось в Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против Никарагуа. Такую инициативу на Украине объясняют тем, что республика открыла посольство на «оккупированной» территории. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что санкции станут «четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам».
Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам Александр Молохов заявил, что открытие консульства Никарагуа 10 ноября является свидетельством неизбежности прорыва международной блокады полуострова. Он добавил, что правительство республики еще в 2014 году признало легитимность референдума о присоединении Крыма к России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Украина решила наказать Никарагуа за открытие консульства в Крыму
- В США признали отставание от России в создании гиперзвукового оружия
- Президент Армении узнал о мирном соглашении по Карабаху из СМИ
- Названа наиболее уязвимая к COVID-19 возрастная группа
- Для части россиян предложили сохранить надбавку к пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru