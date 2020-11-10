Украина решила наказать Никарагуа за открытие консульства в Крыму

Правительство Украины обратилось в Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против Никарагуа. Такую инициативу на Украине объясняют тем, что республика открыла посольство на «оккупированной» территории. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что санкции станут «четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам».