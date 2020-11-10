Украина решила наказать Никарагуа за открытие консульства в Крыму

Правительство Украины обратилось в Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против Никарагуа. Такую инициативу на Украине объясняют тем, что республика открыла посольство на «оккупированной» территории. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что санкции станут «четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам».

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Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам Александр Молохов заявил, что открытие консульства Никарагуа 10 ноября является свидетельством неизбежности прорыва международной блокады полуострова. Он добавил, что правительство республики еще в 2014 году признало легитимность референдума о присоединении Крыма к России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Присоединение Крыма К РоссииКрымКонсульствоНикарагуа
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