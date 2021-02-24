В Крыму рассказали, почему Россию нельзя лишить права вето в ООН
Такое решение сломало бы всю систему международных отношений, заявил в эфире НСН юрист Александр Молохов.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совбезе. Дипломат потребовал постоянно напоминать Москве «о ее обязательствах как стороны конфликта». «Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии», — сказал он.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в эфире НСН рассказал, что ООН ни при каких обстоятельствах не может лишить Россию права вето.
«Это невозможно ни юридически, ни практически. Если бы такое случилось в параллельной реальности, то это означало бы полный слом и демонтаж существующей системы международных отношений. Без России и ее голоса ООН существовать не может», - отметил он.
По мнению Молохова, санкции были бы уместны в отношении самой Украины, однако в текущей ситуации также невозможны.
«Речь может идти о санкциях в связи с водной, энергетической, транспортной, информационной блокадой Крыма. Я уверен, что на практике санкции невозможны, потому что другие члены Совбеза ООН наложат вето на такое решение», - заключил юрист.
Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день, и никаких посредников не понадобится.
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