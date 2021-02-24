В Крыму рассказали, почему Россию нельзя лишить права вето в ООН

«Это невозможно ни юридически, ни практически. Если бы такое случилось в параллельной реальности, то это означало бы полный слом и демонтаж существующей системы международных отношений. Без России и ее голоса ООН существовать не может», - отметил он.

По мнению Молохова, санкции были бы уместны в отношении самой Украины, однако в текущей ситуации также невозможны.

«Речь может идти о санкциях в связи с водной, энергетической, транспортной, информационной блокадой Крыма. Я уверен, что на практике санкции невозможны, потому что другие члены Совбеза ООН наложат вето на такое решение», - заключил юрист.

Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день, и никаких посредников не понадобится.

