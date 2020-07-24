В Кремле прокомментировали заявление Трампа о трудных временах в России
Президенты России и США в телефонном разговоре согласились, что коронавирус COVID-19 является серьёзным вызовом для всех стран, включая РФ. Об этом сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что Россия переживает «тяжёлые времена» из-за пандемии.
Владимир Путин также сказал Трампу, что принимаемые в России меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции достаточно эффективны, отметил Песков. По словам спикера Кремля, в подтверждение Путин назвал Москву и ряд городов, где «всё очень неплохо», пишет Ura.ru.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне вечером, когда в Вашингтоне было утро. Затем Трамп в эфире американских телеканалов заявил, что россияне проходят «через очень тяжёлое время», и особенно это касается Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru